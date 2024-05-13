Лукьянова Варвара Яковлевна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Климент Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лукьянова) Мария Клеиетьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Федор Клеметьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Лукьянова) Анна Клеиетьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Лукьянова) Наталья Клеиетьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Клеиетьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Сергей Клеметьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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