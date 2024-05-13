Лукьянова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лукьянова) Мария Клеиетьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лукьянов Федор Клеметьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Лукьянова) Анна Клеиетьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Лукьянова) Наталья Клеиетьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Клеиетьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лукьянов Сергей Клеметьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Климент Михеевич
Смерть
Неизвестно