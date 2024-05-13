Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Лукьянова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Лукьянов Павел Михеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Лукьянов Павел Михеевич
Смерть
Неизвестно