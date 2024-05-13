Лукьянов Иван Епифанович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Лукьянов Епифан Исаевич
Мать: Лукьянова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Дарья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лукьянова) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Лукьянова) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья
Смерть
Неизвестно