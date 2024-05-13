Лукьянов Иван Епифанович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Епифанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лукьянов Епифан Исаевич

Мать: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Дарья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лукьянова) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лукьянов Михей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукьянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Лукьянова) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лукьянов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьянов Данил Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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