Лукьянов Петр Иванович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Петр Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лукьянов Иван Епифанович

Мать: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гамаюнова (Лукьянова) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Антон Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьянов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Степан Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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