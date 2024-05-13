Лукьянов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Лукьянов Иван Епифанович
Мать: Лукьянова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гамаюнова (Лукьянова) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьянов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно