Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гамаюнова (Лукьянова) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Антон Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьянов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Степан Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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