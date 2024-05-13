Лукьянова (Жданова) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гамаюнова (Лукьянова) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьянов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно