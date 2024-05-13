Лукьянова Дарья 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лукьянова) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лукьянов Михей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Лукьянова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лукьянов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьянов Данил Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Петр Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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