Лукьянова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лукьянова) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Лукьянова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Епифанович
Смерть
Неизвестно