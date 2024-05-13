Лукьянов Данил Иванович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Лукьянов Иван Епифанович
Мать: Лукьянова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лукьянова) Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Лукьянова) Елена Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна
Смерть
1907