Лукьянов Данил Иванович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Данил Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1844

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лукьянов Иван Епифанович

Мать: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Наталья Кириловна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лукьянова) Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Лукьянова) Елена Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Кириловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1907
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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