Лукьянова Наталья Кириловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Наталья Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Данил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лукьянова) Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Лукьянова) Елена Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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