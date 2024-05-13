Лукьянова Наталья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лукьянова) Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Лукьянова) Елена Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Иванович
Смерть
Неизвестно