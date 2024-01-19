Лукьянов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лукьянов Иван Епифанович
Мать: Лукьянова Дарья
Упоминание
1834
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Подосенова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно