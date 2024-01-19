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Лукьянов Иван Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лукьянов Иван Епифанович

Мать: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Подосенова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Федосья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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