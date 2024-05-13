Лукьянов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лукьянов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукьянов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна
Смерть
Неизвестно