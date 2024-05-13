Лукьянов Василий Иванович 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Василий Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лукьянов Иван Иванович

Мать: Лукьянова Федосья Савельевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукьянов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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