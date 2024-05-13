Лукьянова (Камышева) Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лукьянов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукьянов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Лукьянова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно