Лукьянова Федосья Савельевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Федосья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Подосенова (Лукьянова) Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лукьянова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Лукьянова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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