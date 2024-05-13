Лукьянова Федосья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Подосенова (Лукьянова) Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лукьянова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Лукьянова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно