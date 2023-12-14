Лукьянова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукьянов Ермолай Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Афонасий Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лукьянов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Степан Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья Епифановна

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Епифановна

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Епифан Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1830
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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