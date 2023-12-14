Лукьянова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лукьянов Ермолай Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лукьянов Афонасий Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Степан Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья Епифановна
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Епифановна
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830