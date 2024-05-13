Лукьянов Епифан Исаевич 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Епифан Исаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лукьянов Исай Никифорович

Мать: Лукьянова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукьянов Ермолай Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Афонасий Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лукьянов Иван Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Степан Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Лукьянова) Наталья Епифановна

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Епифановна

Мать ребёнка: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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