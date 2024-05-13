Лукьянов Епифан Исаевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лукьянов Ермолай Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лукьянов Афонасий Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Степан Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Лукьянова) Наталья Епифановна
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Епифановна
Мать ребёнка: Лукьянова Марфа
Смерть
Неизвестно