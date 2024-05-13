Лукьянова Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Лукьянова) Марфа Исаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лукьянов Григорий Исаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лукьянов Александр Исаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Лукьянова) Ксения Исаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович
Смерть
Неизвестно