Лукьянова Дарья Петровна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Дарья Петровна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Исай Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Лукьянова) Марфа Исаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Лукьянов Павел Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лукьянов Артемий Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лукьянов Родион Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лукьянов Иван Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лукьянов Григорий Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лукьянов Епифан Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лукьянов Александр Исаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Лукьянова) Ксения Исаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Исай Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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