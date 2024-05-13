Лукьянов Иван Исаевич 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Исаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лукьянов Исай Никифорович

Мать: Лукьянова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Настасья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лукьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Федор Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лукьянов Селиван Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Лукьянова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лукьянов Епифан Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1821

Жена: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лукьянов Акоп Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукьянов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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