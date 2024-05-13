Лукьянов Иван Исаевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Настасья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лукьянов Селиван Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Лукьянова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Дарья Ермиловна
Смерть
Неизвестно