Лукьянова Дарья Ермиловна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Дарья Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1821

Муж: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лукьянов Акоп Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукьянов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1869
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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