Лукьянова Дарья Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Смерть
1869