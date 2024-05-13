Лукьянов Андрей Иванович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Андрей Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лукьянов Иван Исаевич

Мать: Лукьянова Дарья Ермиловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукьянов Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьянов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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