Лукьянов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лукьянов Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьянов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова Матрена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно