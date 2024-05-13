Лукьянова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лукьянов Селиван Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Лукьянова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич
Смерть
1820