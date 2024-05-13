Лукьянова Настасья 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лукьянов Петр Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Федор Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лукьянов Селиван Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Лукьянова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лукьянов Епифан Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1820
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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