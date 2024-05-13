Лукьянов Епифан Иванович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Епифан Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лукьянов Иван Исаевич

Мать: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Настасья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Епифановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Сергей Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лукьянов Данил Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукьянов Фирс Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Дмитрий Епифанович

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лукьянова) Ефросинья Епифановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Анна Епифановна

Мать ребёнка: Лукьянова Настасья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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