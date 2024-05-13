Лукьянов Епифан Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лукьянов Иван Исаевич
Мать: Лукьянова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Настасья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Епифановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Сергей Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лукьянов Данил Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лукьянов Дмитрий Епифанович
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лукьянова) Ефросинья Епифановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Анна Епифановна
Мать ребёнка: Лукьянова Настасья
Смерть
Неизвестно