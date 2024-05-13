Лукьянова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Епифановна
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Сергей Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лукьянов Данил Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лукьянов Дмитрий Епифанович
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лукьянова) Ефросинья Епифановна
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лукьянова) Анна Епифановна
Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович
Смерть
Неизвестно