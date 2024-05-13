Лукьянова Настасья 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Епифан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Епифановна

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Сергей Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лукьянов Данил Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукьянов Фирс Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Дмитрий Епифанович

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лукьянова) Ефросинья Епифановна

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лукьянова) Анна Епифановна

Отец ребёнка: Лукьянов Епифан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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