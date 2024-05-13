Лукьянов Павел Исаевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Улита
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Павловна
Мать ребёнка: Лукьянова Улита
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Лукьянова Улита
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лукьянов Василий Павлович
Мать ребёнка: Лукьянова Улита
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Лукьянова Улита
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Лукьянова Улита
Смерть
Неизвестно