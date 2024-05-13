Лукьянов Павел Исаевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Павел Исаевич

Лукьянов Павел Исаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Лукьянов Исай Никифорович

Мать: Лукьянова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Улита

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Павловна

Мать ребёнка: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лукьянов Степан Павлович

Мать ребёнка: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лукьянов Василий Павлович

Мать ребёнка: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лукьянов Борис Павлович

Мать ребёнка: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукьянов Петр Павлович

Мать ребёнка: Лукьянова Улита

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.