Лукьянов Григорий Исаевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Лукьянова) Афимия Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лукьянов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лукьянова) Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна
Смерть
1831