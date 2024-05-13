Лукьянов Григорий Исаевич 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Григорий Исаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лукьянов Исай Никифорович

Мать: Лукьянова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Лукьянова) Афимия Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лукьянов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лукьянова) Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1831
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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