Лукьянова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Лукьянова) Афимия Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лукьянов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лукьянова) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич
Смерть
Неизвестно