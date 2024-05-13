Лукьянова Елена Ивановна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Григорий Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Лукьянова) Афимия Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лукьянов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лукьянова) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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