Лукьянов Самсон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Акулина Самсоновна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лукьянов Мамон Самсонович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лукьянов Алексей Самсонович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лукьянов Тимофей Самсонович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукьянов Самсон Самсонович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна
Смерть
Неизвестно