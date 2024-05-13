Лукьянов Самсон Григорьевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Самсон Григорьевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лукьянов Григорий Исаевич

Мать: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Акулина Самсоновна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лукьянов Мамон Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лукьянов Алексей Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукьянов Петр Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукьянов Тимофей Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукьянов Самсон Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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