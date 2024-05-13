Лукьянов Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Лукьянова) Феодора Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Лукьянова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лукьянов Дементий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьянов Ефрем Филиппович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Филипповна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лукьянов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лукьянова) Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна
Смерть
1877