Лукьянов Филипп Григорьевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Филипп Григорьевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Лукьянов Григорий Исаевич

Мать: Лукьянова Елена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Татьяна Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Лукьянова) Феодора Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Лукьянова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Дементий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Ефрем Филиппович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Филипповна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лукьянов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лукьянова) Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1877
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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