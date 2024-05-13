Лукьянов Александр Исаевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Лукьянова) Фекла Александровна
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Александровна
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Устин Александрович
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Лукьянова) Василиса Александровна
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукьянов Степан Александрович
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна
Смерть
1823