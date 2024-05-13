Лукьянов Александр Исаевич 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Александр Исаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Лукьянов Исай Никифорович

Мать: Лукьянова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Акилина Марковна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Лукьянова) Фекла Александровна

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Александровна

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Устин Александрович

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Лукьянова) Василиса Александровна

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьянов Степан Александрович

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1823
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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