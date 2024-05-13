Лукьянова Акилина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Лукьянова) Фекла Александровна
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Александровна
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Устин Александрович
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Лукьянова) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукьянов Степан Александрович
Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич
Смерть
Неизвестно