Лукьянова Акилина Марковна 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова Акилина Марковна

Лукьянова Акилина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Александр Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Лукьянова) Фекла Александровна

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Александровна

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Устин Александрович

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Лукьянова) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьянов Степан Александрович

Отец ребёнка: Лукьянов Александр Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.