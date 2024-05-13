Лукьянов Устин Александрович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лукьянов Платон Устинович
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Устиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Лукьянова) Ксения Устиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Лукьянова) Анна Устиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Татьяна Устиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна
Смерть
Неизвестно