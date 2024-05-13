Лукьянов Устин Александрович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Устин Александрович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лукьянов Александр Исаевич

Мать: Лукьянова Акилина Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Марина Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукьянов Платон Устинович

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Устиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Лукьянова) Ксения Устиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Лукьянова) Анна Устиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Устиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Татьяна Устиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Марина Емельяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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