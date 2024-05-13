Лукьянов Афонасий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Лукьянов Епифан Исаевич
Мать: Лукьянова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья
Военная служба
1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья
Смерть
Неизвестно