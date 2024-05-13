Лукьянов Афонасий Епифанович 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Афонасий Епифанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лукьянов Епифан Исаевич

Мать: Лукьянова Марфа

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1827
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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