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Виногоров Поликарп Константинович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1812

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Виногоров Константин Семёнович

Мать: Виногорова Дарья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Сын: Виногоров Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Агафья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1831

Сын: Виногоров Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Агафья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Виногорова Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Виногорова Агафья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1840

Сын: Виногоров Пётр Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Агафья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Виногорова Авдотья Поликарповна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Сын: Виногоров Тимофей Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Виногорова Ирина Поликарповна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Сын: Виногоров Семён Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1857

Сын: Виногоров Фёдор Поликарпович

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Аксинья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Агафья

Смерть
1886
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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