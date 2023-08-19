Виногоров Поликарп Константинович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Виногоров Константин Семёнович
Мать: Виногорова Дарья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Виногоров Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Агафья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Виногоров Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Агафья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Виногорова Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Виногорова Агафья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Виногоров Пётр Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Агафья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Виногорова Авдотья Поликарповна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Виногоров Тимофей Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Виногорова Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Виногоров Семён Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Виногоров Фёдор Поликарпович
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виногорова Агафья
Смерть
1886