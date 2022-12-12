деревня Тимофеево, деревня Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Тимофеево

Советский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15619Тимофеев (Ушнур), д. каз.при рч. Кундыше.12070217895
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Конганурская волость
1310. Тимофеево (Юшнур), деревня бывшая государственная, при речке Кундыше, дворов 31, жителей 232, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Советский район
715829Тимофееводеревня56°48'48°39'O-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Советский муниципальный район, Верх-Ушнурское сельское поселение
88652420166д Тимофееводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close