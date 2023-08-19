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Виногоров Пётр Поликарпович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1840

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Виногоров Поликарп Константинович

Мать: Виногорова Агафья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Виногорова Александра Петровна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Павел Петрович

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Сын: Виногоров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Степановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Виногорова Вера Петровна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Степановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анастасия Никифоровна

Смерть
1907
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл