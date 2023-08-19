Виногоров Пётр Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Виногорова Александра Петровна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Виногоров Сергей Петрович
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Виногорова Вера Петровна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907