Виногорова (Виногорова) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Виногоров Никифор Афанасьевич

Мать: Виногорова Прасковья Анисимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Виногорова Александра Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Павел Петрович

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Пётр Поликарпович

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