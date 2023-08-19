Виногорова (Виногорова) Анастасия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Виногорова Александра Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно