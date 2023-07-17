Виногорова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Виногоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1886
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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