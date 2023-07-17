Виногорова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Виногоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Поликарпович
Смерть
1886