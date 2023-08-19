Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Виногорова Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Виногорова Степанида Осиповна
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Виногоров Василий Осипович
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Виногоров Степан Осипович
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Виногоров Александр Осипович
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Виногоров Николай Осипович
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович