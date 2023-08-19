Виногорова (Виногорова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Виногоров Пётр Поликарпович

Мать: Виногорова Анастасия Степановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Виногорова Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Виногорова Степанида Осиповна

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Сын: Виногоров Василий Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Виногоров Степан Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Сын: Виногоров Александр Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Виногоров Николай Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Иван Осипович

Отец ребёнка: Виногоров Осип Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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