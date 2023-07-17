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Виногоров Осип Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Виногоров Михаил Асафович

Мать: Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Виногорова Ольга Осиповна

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Виногорова Степанида Осиповна

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Сын: Виногоров Василий Осипович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Виногоров Степан Осипович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Сын: Виногоров Александр Осипович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Виногоров Николай Осипович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Иван Осипович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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