Виногоров Осип Михайлович
Место рождения
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Виногорова Ольга Осиповна
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Виногорова Степанида Осиповна
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Виногоров Василий Осипович
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Виногоров Степан Осипович
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Виногоров Александр Осипович
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Виногоров Николай Осипович
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Вера Петровна