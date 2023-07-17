Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна

Место рождения

Шукшан, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Шукшан, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова (Виногорова) Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Виногоров Осип Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Сын: Виногоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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