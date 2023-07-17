Виногорова (Бирюкова) Наталья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова (Виногорова) Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Виногоров Осип Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Виногоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Асафович