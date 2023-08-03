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Виногоров Василий Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Виногоров Михаил Никитич

Мать: Виногорова (Осокина) Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Виногорова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Виногорова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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