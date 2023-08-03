Виногоров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Виногоров Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Виногорова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Виногорова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Кобыльских) Мария Филипповна