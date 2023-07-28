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Виногоров Михаил Никитич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Виногоров Никита Евдокимович

Мать: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1882

Сын: Виногоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Виногорова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Виногорова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Виногоров Архип Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Виногорова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анна Ивановна