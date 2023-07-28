Виногоров Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1882
Сын: Виногоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Виногорова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Виногорова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Виногоров Архип Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Виногорова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виногорова Анна Ивановна