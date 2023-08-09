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Виногоров Никита Евдокимович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Виногоров Евдоким Кондратьевич

Мать: Виногорова Прасковья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виногоров Василий Никитич

Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Виногорова Надежда Никитична

Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шипицына Анисья Никитична

Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Виногорова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Михаил Никитич

Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Варвара Максимовна