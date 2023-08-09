Виногоров Никита Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Сын: Виногоров Василий Никитич
Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Виногорова Надежда Никитична
Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шипицына Анисья Никитична
Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Виногорова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Виногорова Варвара Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно