Шипицына (Виногорова) Анисья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына (Виногорова) Анисья Никитична

Шипицына (Виногорова) Анисья Никитична

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Виногоров Никита Евдокимович

Мать: Виногорова (Колесова) Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Пётр Ефремович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шипицын Архипп Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шипицын Василий Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шипицына Неонилла Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шипицына Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шипицына Агафья Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович

Васли-Илешь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.