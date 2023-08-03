Шипицына (Виногорова) Анисья Никитична
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шипицына Неонилла Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шипицына Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шипицына Агафья Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шипицын Владимир Петрович
Отец ребёнка: Шипицын Пётр Ефремович