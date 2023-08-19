Виногорова (Колесова) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Колесова) Варвара Максимовна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1817

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Колесов Максим Силович

Мать: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виногоров Василий Никитич

Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Виногорова Надежда Никитична

Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шипицына Анисья Никитична

Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Виногорова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Михаил Никитич

Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Никита Евдокимович

Смерть
1882
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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