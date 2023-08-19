Виногорова (Колесова) Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Колесов Максим Силович
Мать: Колесова Татьяна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Виногоров Василий Никитич
Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Виногорова Надежда Никитична
Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шипицына Анисья Никитична
Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Виногорова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Виногоров Никита Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1882