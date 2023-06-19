Колесов Максим Силович
Место рождения
Дата рождения1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Колесов Сила Петрович
Мать: Колесова Аксинья
Сын: Колесов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Дочь: Виногорова Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Дочь: Виногорова Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Дочь: Колесова Катерина Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Дочь: Колесова Марья Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна
Дочь: Колесова Елена Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Дочь: Колесова Агрофена Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Сын: Колесов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Дочь: Виногорова Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Дочь: Колесова Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Сын: Колесов Александр Максимович
Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна
Жена: Колесова Татьяна