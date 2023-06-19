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Колесов Максим Силович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Колесов Сила Петрович

Мать: Колесова Аксинья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колесов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Виногорова Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Виногорова Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Колесова Катерина Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колесов Яким Максимович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Колесова Марья Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Колесова Елена Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Колесова Агрофена Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колесов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Виногорова Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Колесова Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Колесов Александр Максимович

Мать ребёнка: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Евфросинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Татьяна