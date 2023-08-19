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Колесов Алексей Максимович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1845

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Колесов Максим Силович

Мать: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Колесов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Колесова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Колесова Фелицата Алексеевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Марфа Саввична

Смерть
1891
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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