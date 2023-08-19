Колесов Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колесов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Колесова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Колесова Фелицата Алексеевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Марфа Саввична
Смерть
1891