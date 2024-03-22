Виногорова (Колесова) Акилина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1867
Сын: Виногоров Степан Семёнович
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Виногорова Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Виногорова Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Виногорова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Виногорова Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913