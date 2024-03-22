Виногорова (Колесова) Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова (Колесова) Акилина Максимовна

Виногорова (Колесова) Акилина Максимовна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1849

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Колесов Максим Силович

Мать: Колесова Евфросинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Степан Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Егор Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Сын: Виногоров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Виногорова Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Сын: Виногоров Илья Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Виногорова Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Виногорова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виногоров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Виногорова Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Виногоров Семён Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Семён Ильич

Смерть
1913
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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