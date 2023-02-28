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Виногоров Семён Ильич

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Виногоров Илья Никифорович

Мать: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Степан Семёнович

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Виногоров Егор Семёнович

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Сын: Виногоров Илья Семёнович

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виногоров Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Акилина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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