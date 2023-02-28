Виногоров Семён Ильич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1867
Сын: Виногоров Степан Семёнович
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Акилина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно