Виногорова Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лаптева Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Иван Ильич
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно