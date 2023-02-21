Виногорова Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Прасковья Дмитриевна

Виногорова Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Виногоров Семён Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лаптева Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Роман Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Абрам Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Алексей Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Иван Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Сын: Виногоров Лукьян Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Сын: Виногоров Владимир Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Никифорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Илья Никифорович

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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