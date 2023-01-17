Виногоров Илья Никифорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Виногоров Никифор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лаптева Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Иван Ильич
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно