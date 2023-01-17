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Виногоров Илья Никифорович

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Виногоров Никифор Афанасьевич

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Сын: Виногоров Семён Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лаптева Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Абрам Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1854

Сын: Виногоров Роман Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Алексей Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Иван Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Сын: Виногоров Лукьян Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Сын: Виногоров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Прасковья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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