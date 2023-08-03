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Виногоров Василий Никитич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1842

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Виногоров Никита Евдокимович

Мать: Виногорова (Колесова) Варвара Максимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тарасова (Виногорова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Виногорова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Виногоров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Виногорова Анфиса Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Виногорова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1884
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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