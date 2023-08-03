Виногоров Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тарасова (Виногорова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Виногоров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Виногорова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Виногоров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Виногорова Анфиса Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Виногорова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова (Ведерникова) Вера Парфёновна
Смерть
1884